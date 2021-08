Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Feuerwerk gezündet - Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet ++ Bauschutt im Wald entsorgt - Zeugen gesucht ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Feuerwerk gezündet - Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet

Am 11.08.21, gegen 13.30 Uhr, zündete ein 32 Jahre alter Mann aus Hamburg, der sich im Außenbereich einer Gaststätte in der Reichenbachstraße aufhielt, ein Batteriefeuerwerk. Durch das folgende Feuerwerk geriet der Hund einer 72-Jährigen, die sich ebenfalls in der Gaststätte aufhielt, in Panik. Bei dem Versuch den aufgebrachten Hund zu halten, zerkratzte der Hund der 72-Jährigen massiv die Oberschenkel. Polizeibeamte stellten die Personalien des 32-Jährigen fest. Gegen ihn wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Scharnebeck - wer schlägt muss gehen - sieben Tage weggewiesen

Ein Zeuge überhörte am 13.08.21, gegen 01.00 Uhr, wie in einer Wohnung eine Frau geschlagen wurde. Er rief die Polizei. Die Polizeibeamten suchten die entsprechende Wohnung auf und stellten fest, dass die dort lebende 34-Jährige Verletzungen im Gesicht und am Hals hatte. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige wurde für sieben Tage aus der Wohnung verwiesen und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - 10 Euro erbeutet

Am 12.08.21, gegen 08.45 Uhr, wurde ein 21-Jähriger von Geräuschen in seiner Wohnung im Wittenkamp wach. Der 21-Jährige sah sich einem ca. 30 Jahre alten, unbekannten Täter gegenüber, der auf bislang ungeklärtem Weg in die Wohnung eingedrungen war. Der Täter ließ sich von dem 21-Jährigen zehn Euro aushändigen und flüchtete damit. Der Täter wurde ergänzend wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß, - schlank, - blonde Haare, - bekleidet mit einer Trainingsjacke und kurzen Hosen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Laptop aus Pkw gestohlen

In der Nacht zum 12.08.21 entwendeten unbekannte Täter aus einem Ford, der in der Straße An den Reeperbahnen auf einem Parkplatz stand, eine Tasche mit einem Laptop. Möglicherweise war eines der Fenster des Pkw nicht ganz geschlossen, so dass der Täter in den Pkw hineingreifen und die Tasche stehlen konnte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Inhalt von Mülleimer angezündet

Nach einem Brand in einer Station der Klinik in der Straße Am Wienebütteler Weg am 12.08.21, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen. Am Donnerstag, gegen 21.00 Uhr, hatte in einem Waschraum der Inhalt eines Mülleimers gebrannt. Gebäudeschaden entstand nicht und die Feuerwehr musste lediglich anrücken, um die Räumlichkeiten zu lüften. Personen kamen nicht zu Schaden.

Lüneburg - Fahrrad sichergestellt

Am 12.08.21, gegen 15.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Wandrahmstraße einen 32 Jahre alten Fahrradfahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad Kreidler als gestohlen gemeldet war. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Da der 32-Jährige angab, dass er das Fahrrad von einem Mann gekauft habe, wurde ein Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

Adendorf - Heckscheibe eingeschlagen

In der Nacht zum 12.08.21 schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines BMW ein, der in der Straße Bei den Eichen in einer Zufahrt abgestellt war. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeworfen

Gegen einen 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, da er im dringenden Verdacht steht am 12.08.21, gegen 21.05 Uhr, eine Scheibe eines Mensa-Gebäudes in der Universitätsallee eingeworfen hat. Der Täter flüchtete auf einem Mofa, konnte jedoch schließlich im Kurpark gestellt werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mofa-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Weiterhin hatte er Marihuana-Blühten dabei, welche sichergestellt wurden. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - ca. 10.000 Sachschaden nach Unfall - Verursacher fährt weiter

Ein Unbekannter befuhr am 12.08.21, gegen 08.45 Uhr, die Friedrich-Ebert-Brücke mit einem Sattelzug. Beim Abbiegen nach rechts in die Straße Ilmenaugarten, scherte der gelbe Sattelauflieger aus und stieß gegen die dortige Lichtzeichenanlage. Durch den Anprall entstand wurde die Lichtzeichenanlage stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 10.000 Euro. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am 12.08.21, gegen 12.55 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad einen Waldweg vom Lüner Holz in Richtung der Artlenburger Landstraße und bog von dort nach links auf den kombinierten Geh-/Radweg entlang der B209 in Richtung Lüneburg ein. Zeitgleich befuhr eine 65-Jährige mit ihrem Pedelec den Geh-/Radweg aus Richtung Lüneburg kommend in Richtung Adendorf. Dort wo der Waldweg auf den Geh-/Radweg trifft, kam es zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und der Pedelec-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 65-Jährige schwer, der 18-Jährige leicht verletzt.

Adendorf - Kupferfallrohe abgebaut und gestohlen

Unbekannte Täter bauten zwischen dem 11. und 12.08.21 von einem Schulgebäude im Scharnebecker Weg ca. 17 laufende Meter Kupferfallrohe ab. Weiterhin beschädigten die Täter die Blitzableiter und Halterungen, sodass ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010,

Lüneburg - Einbruch in Gaststätte

Am 13.08.21, zwischen 01.15 und 05.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße Hasenburg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein auf Kipp stehendes Fenster und nahmen u.a. einen Beamer mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Scheibe eingeschlagen

Am 12.08.21, gegen 19.15 Uhr, schlugen unbekannte Täter auf eine Fensterscheibe einer Arztpraxis in der Wallstraße ein. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Lüder, OT Langenbrügge - Bauschutt im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, 06.08.21, und Samstag, 07.08.21, luden unbekannte Täter ein einem Wald westlich der K63 etwa zwei Kubikmeter Bauschutt ab, der vom Abbruch eines massiven Nebengebäudes stammen könnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel.: 05803/969340, entgegen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell