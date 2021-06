Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung in Wohnung; Pkw-Aufbrecher ertappt; Kinder aus dem Neckar gerettet; Tödlicher Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Am Steuer eingeschlafen

Sekundenschlaf könnte den ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalles sein, der sich am Montagabend auf der B464 ereignet hat. Kurz vor Mitternacht war eine 23-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe Sickenhausen / Rommelsbach geriet sie wohl aufgrund von Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen ein Verkehrsschild und eine Leitplanke und kam in der Folge hinter der Leitplanke zum Stehen. Die Autofahrerin wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mercedes, an dem Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Am Verkehrszeichen und der Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. (sm)

Reutlingen (RT): Rauchentwicklung in Wohnung

Der Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung in der Gustav-Schwab-Straße hat am Dienstagmorgen möglicherweise Schlimmeres verhindert. Gegen 7.40 Uhr alarmierte eine Anwohnerin Feuerwehr und Polizei, nachdem sie den Rauchmelder gehört und aus der Wohnung austretenden Rauch wahrgenommen hatte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten ausgerückt war, stellte in der Küche der Wohnung ein Schneidbrett auf einer eingeschalteten Herdplatte fest, was zu der Rauchentwicklung geführt hatte. Die Bewohnerin, die nicht zu Hause war, hatte es offenbar dort abgelegt und vergessen, den Herd auszuschalten. Die Wohnung wurde gut durchgelüftet. Ob Sachschaden entstand, steht noch nicht fest. (sm)

Reutlingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Montagnachmittag zwischen Reutlingen und Gönningen gekommen. Der 36-jährige Lenker eines 5er BMW befuhr kurz vor 17 Uhr die K 6729 aus Pfullingen kommend und musste an der Einmündung zur L 383 verkehrsbedingt warten. Zeitgleich wollte ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Audi A4 von der Landesstraße nach links auf die K 6729 abbiegen. Nachdem der Audi-Fahrer bereits in den Einmündungsbereich eingefahren war, fuhr der 36-Jährige ebenfalls los. In der Folge kam es zur Kollision der Pkw, wobei ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro entstand. Die Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Die beiden leicht verletzten Fahrer wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (mr)

Bad Urach (RT): Gefährliches Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen fahndet derzeit nach einem unbekannten BMW-Fahrer, der am Montagvormittag durch ein gefährliches Überholmanöver auf der B 465 einen Verkehrsunfall verursacht hat und davongefahren ist. Kurz nach elf Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Fiat Punto auf der Bundesstraße von Bad Urach herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zu einem Postverteilerzentrum setzte im Gegenverkehr ein schwarzer 5er BMW zum Überholen an und scherte aus. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem BMW zu verhindern, wich der 38-Jährige nach links aus. In der Folge überfuhr er mit seinem Wagen eine Verkehrsinsel und kollidierte auf dieser mit mehreren Verkehrszeichen. Bei der Auslösung des Airbag-Systems verletzte sich der Fahrer zudem leicht. Eine ambulante Erstversorgung war nicht erforderlich. Der Schaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des 5er BMW hatte seine Fahrt zwischenzeitlich unbeirrt in Richtung Bad Urach fortgesetzt. Zeugenhinweise zum gesuchten BMW bzw. dessen Fahrer bitte unter Telefon 07123/924-0. Insbesondere die Fahrerin eines dunkelbraunen VW Sharan, die sich an der Unfallstelle noch nach dem Wohlbefinden des 38-Jährigen erkundigte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Wannweil (RT): Traktor contra Pkw

Eine Kollision zwischen einem Traktor und einem Pkw hat sich am Montagmittag in Wannweil ereignet. Der 79 Jahre alte Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns wollte gegen 13.40 Uhr von der Einfahrtstraße nach rechts in die Marienstraße abbiegen. Hierbei bemerkte er aufgrund am rechten Straßenrand geparkter Pkw den entgegenkommenden Ford Mondeo eines 25-Jährigen zu spät, woraufhin es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei verletzte sich der Schlepperfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht, weshalb er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Fendt musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Pkw-Aufbrecher ertappt (Warnhinweis)

Ein Pkw-Aufbrecher ist am Montagvormittag in der Esslinger Innenstadt auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 10.50 Uhr wurde eine Zeugin auf einen Unbekannten aufmerksam, der sich in einem Innenhof der Hindenburgstraße mit einem Stock an einem geparkten VW Golf zu schaffen machte und die Beifahrertür öffnete. Als der Täter die Frau bemerkte, rannte er in Richtung Hindenburgstraße davon. Die alarmierten Beamten stellten in der Folge fest, dass eine im Fußraum der Beifahrerseite deponierte, von außen gut sichtbare Handtasche die Aufmerksamkeit des Diebs ausgelöst haben dürfte. Außerdem war die Fensterscheibe aufgrund des heißen Klimas einen Spalt geöffnet, was dem Täter die Möglichkeit gab, die Tür durch die Betätigung des Innengriffs zu öffnen. Beute machte der Mann jedoch nicht.

Die Polizei warnt die Fahrzeugnutzer:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug immer, selbst in der Garage oder bei nur kurzer Abwesenheit! Schließen Sie auch die Fensterscheiben. Vergewissern Sie sich darüber, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen, Bargeld oder persönlichen Dokumente in Ihrem Fahrzeug zurück!

- Lassen Sie auch keine anderen Gegenstände, beispielsweise ein mobiles Navigationsgerät, von außen sichtbar im Fahrzeug liegen. So können Sie vermeiden, dass Ihr Fahrzeug zum Ziel eines Kriminellen wird.

- Alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über die Notrufnummer 110. (mr)

Nürtingen (ES): Kinder aus dem Neckar gerettet

Zum Glück unverletzt konnten zwei Kinder am Montagnachmittag nach einer äußerst leichtsinnigen und lebensgefährlichen Aktion aus dem Neckar gerettet werden. Die beiden neun- und zehnjährigen Buben hatten gegen 15 Uhr trotz des entsprechend ausgeschilderten Badeverbots versucht, auf Höhe des Steinlachdreiecks den Neckar zu durchschwimmen. Beide wurden von der Strömung erfasst und gegen das Wehr vor der Stadtbrücke gedrückt. Aufmerksame Passanten, die die beiden hilflos im Wasser treibenden Kinder entdeckten, konnten die Jungen noch rechtzeitig aus dem Wasser ziehen und so vor dem Ertrinken retten. Dabei zog sich eine 25-jährige Helferin eine Schnittverletzung zu, weil sie im Wasser in eine Glasscherbe getreten war. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte sie anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide Kinder wurden nachfolgend nach Haus gebracht und ihren Eltern übergeben. (cw)

Ostfildern (ES): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Auf mindestens 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrer am Montagmorgen in der Robert-Koch-Straße verursacht hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge streifte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug zwischen 6.30 Uhr und acht Uhr an dem geparkten VW Passat entlang und beschädigte diesen stark. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/ 7091-3, zu melden. (rn)

Nehren (TÜ): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Ein 38-Jähriger hat am Montagmittag auf der Kappelstraße einen Mercedes-Lenker übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Kurz vor zwölf Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem Nissan in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung zur Schulstraße bog er nach links ab und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 56-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Nissan musste abgeschleppt werden. (rn)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Tödlicher Arbeitsunfall

Bei Wartungsarbeiten im Umspannwerk im Stadtteil Ebingen erlitt ein 55-Jähriger Mitarbeiter am Montagmorgen, gegen 10.40 Uhr, einen Stromschlag. Er wurde sofort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er trotz aller ärztlicher Bemühungen an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. Das Kriminalkommissariat Balingen und die Spezialisten des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (cw)

