Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rehkitz gequält

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Bei Rot über die Ampel

Die Missachtung des Rotlichts ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der Eichbergstraße ereignet hat. Ein 85-Jähriger war gegen 10.35 Uhr mit seinem Opel Mokka auf dem Zubringer von der B 28 herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur Eichbergstraße fuhr er trotz der Rot zeigenden Ampel in die Kreuzung ein. Eine auf der Eichbergstraße heranfahrende 62-Jährige, die mit ihrem Dacia Logan von Eningen herkommend bei Grün die Kreuzung passieren wollte, hatte keinerlei Chancen mehr, um zu reagieren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Dacia-Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): PKW von Stromabnehmer getroffen

Leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Zollbergstraße erlitten. Ein 56-Jähriger war gegen 12.45 Uhr mit einem Linienbus auf der Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve löste sich aus bislang unbekannter Ursache einer der Stromabnehmer des Busses, der sich zu diesem Zeitpunkt an der Oberleitung entlang bewegte und krachte gegen den entgegenkommenden Toyota Aygo des 21-Jährigen. Dabei splitterte die Windschutzscheibe des Pkw. Durch die umherfliegenden Splitter erlitt der 21-Jährige Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Toyota musste abgeschleppt werden. An ihm entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Am Bus und der Oberleitung war nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstanden. (rn)

Bodelshausen (TÜ): Rehkitz gequält (Zeugenaufruf)

In einem nicht alltäglichen Fall von Tierquälerei ermitteln derzeit der Polizeiposten Bodelshausen sowie die Experten vom Sachgebiet Gewerbe und Umwelt Balingen und bitten dabei die Bevölkerung um Mithilfe. Am Sonntagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, entdeckte eine Zeugin auf einem Gartengrundstück im Schlehenweg ein zirka vier Wochen altes Rehkitz und verständigte einen ihr bekannten Jäger. Der Fachmann musste in der Folge feststellen, dass das Maul des Tieres mit einem Klebeband mutwillig zugeklebt bzw. umwickelt war. Er entfernte daraufhin das Klebeband und setzte das ansonsten unverletzte Kitz nahe eines Waldstücks in Richtung des bereits rufenden Muttertieres aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/930191-0 beim Polizeiposten Bodelshausen zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell