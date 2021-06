Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Blitzeinschlag; Mehrere Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Pkw-Aufbruch; Körperverletzung

Blitzeinschlag in Wohngebäude

Einem Blitzableiter dürfte es wohl zu verdanken sein, dass ein Blitzeinschlag in ein Wohngebäude am Sonntagabend relativ glimpflich verlaufen ist. Gegen 20.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem ein Zeuge an dem Haus in der Krämerstraße den Einschlag beobachtet und dann Flammen auf dem Dach gesehen hatte. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, hatte ein Blitz an zwei Stellen im Gebäude eingeschlagen. Einmal an einer Wand an der Gebäuderückseite, wobei sich hier die Spannung über die metallene Regenrinne und das Fallrohr den Weg ins Erdreich suchte. Der zweite Einschlag dürfte direkt den Blitzableiter getroffen haben, der durch die Einschlagswucht beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Bis auf den beschädigten Blitzableiter und abgeplatzter Putz im Bereich der Halterungen des Abflussrohres sind nach derzeitigen Erkenntnissen keine Schäden entstanden. Vorsorglich waren auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt zur Einsatzstelle ausgerückt. (cw)

Reutlingen (RT): Kinderwagen in Linienbus umgekippt (Zeugenaufruf)

Ein schwer verletzter Säugling und ein leicht verletztes Kleinkind sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagabend in der Karlstraße ereignet hat. Gegen 20.40 Uhr befuhr ein 52-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus den rechten Fahrstreifen der Karlstraße aus Richtung Stadthalle kommend in Fahrtrichtung Gartenstraße. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens war dies nur im sogenannten Stop and Go möglich. Etwa auf Höhe des Listplatzes wechselte ein bislang unbekannter Fahrer eines orangefarbenen Pkw vor dem Linienbus vom linken auf den rechten Fahrstreifen, woraufhin der Busfahrer eine kurze Vollbremsung einleitete. Hierdurch kippten zwei Kinderwagen, die auf der dafür vorgesehenen Standfläche in der Mitte des Busses abgestellt waren, um. Ein knapp zwei Monate altes Baby zog sich dabei Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine ärztliche Versorgung des zweijährigen Mädchens, das im anderen Kinderwagen gesessen hatte, war vor Ort nicht erforderlich. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (sm)

Esslingen (ES): Gegen geparkten Pkw geprallt

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Hegensberg entstanden. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 7.15 Uhr mit einem Opel Adam die Esslinger Straße von der Stadtmitte herkommend. In einer leichten Rechtskurve prallte er gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten KIA Sportage. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Wagen des Unfallverursachers und blieb entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung an einer Hecke stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Gegen Hauswand gekracht

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, den ein 20-Jähriger am frühen Montagmorgen auf der Grabbrunnenstraße verursacht hat. Der Heranwachsende befuhr gegen ein Uhr mit seinem Toyota Yaris die Grabbrunnenstraße, wobei er in der Linkskurve im Bereich der Einmündung Richard-Hirschmann-Straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ins Schleudern kam und nachfolgend gegen die Hauswand krachte. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Toyota war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Über die Höhe der Sachschäden an Fahrzeug und Hausfassade liegen noch keine Angaben vor. (cw)

Bempflingen (ES): Einbruch in Jugendhaus

Das Jugendhaus in der Bahnhofstraße ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, warf ein Unbekannter eine Scheibe ein und öffnete anschließend das Fenster. Ob aus dem Innenraum etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Allerdings beläuft sich der verursachte Sachschaden auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand

Zwischen Plattenhardt und Bernhausen hat am Sonntagnachmittag ein Pkw Feuer gefangen. Gegen 14.40 Uhr bemerkte der Fahrer, der mit dem Audi A4 auf der L 1209 unterwegs war, dass der Wagen zu brennen begann. Die Flammen konnten durch den zuerst vor Ort eintreffenden Rettungsdienst gelöscht werden. Durch die Feuerwehr erfolgten anschließend die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Audi, der abgeschleppt wurde, steht noch nicht fest. (mr)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Bürogebäude in der Schöllkopfstraße ist am Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (sm)

Rottenburg (TÜ): Vorrang missachtet

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Sonntagnachmittag gekommen. Ein 23-Jähriger war kurz vor 17 Uhr mit einem Opel Meriva auf der Poststraße unterwegs und bog kurz vor dem Bahnhofsgebäude an der Einfahrt zum Bushaltestellenbereich links ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Radfahrers im Alter von 43 Jahren, der in Richtung Tübinger Straße fuhr. Infolge des anschließenden Zusammenstoßes stürzte der Radler zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwer. Der 43-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Rottenburg (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag mit seinem Zweirad von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der 22-Jährige wollte kurz vor 15 Uhr von der L 1361 kommend auf die B 28 auffahren, als seinen Angaben zufolge ein kleineres Tier die Straße kreuzte. Beim anschließenden Ausweichmanöver verlor der junge Mann die Kontrolle über die Maschine, schanzte über einen Bordstein und schlitterte über die Bundesstraße. An den gegenüberliegenden Leitplanken kam er in der Folge unter dem Motorrad zum Liegen. Ersthelfer halfen dem nach derzeitigem Kenntnisstand Leichtverletzten, sich zu befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort vorsorglich stationär aufgenommen. Sein Kraftrad, an dem sich der Schaden auf zirka 3.000 Euro beläuft, musste abgeschleppt werden. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Unfall verursacht und davongefahren

Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht sieht ein 48-Jähriger entgegen, der am Sonntagmittag nach einem Unfall davongefahren ist. Den derzeitigen, verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann mit seinem VW Golf zur Mittagszeit in der Erlenbrunnenstraße in Richtung Höfelstraße unterwegs. Am Beginn einer Linkskurve fuhr er geradeaus über den Gehweg und prallte mit seinem Wagen frontal gegen eine Firmentafel. Dabei verletzte er sich nach aktuellem Kenntnisstand leicht. In der Folge wendete er und fuhr die Strecke mit beschädigter Front und luftleerem Vorderrad zurück in Richtung Hechinger Straße. Zwischen einem Gebäude und dem Kreisverkehr mit der Bahnhofstraße kam er auf einem Wiesengrundstück zum Stehen. Dort wurde der 48-Jährige gegen 13.40 Uhr neben seinem Fahrzeug liegend von Passanten aufgefunden, die daraufhin den Notruf wählten. Schnell ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung des Unfallverursachers. Ein Atemtest des Mannes ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Der Fahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung aufgenommen. Neben seinem Führerschein musste er auch eine Blutprobe abgeben. Am Golf dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro entstanden sein. Die Beschädigungen an der Firmentafel schlagen mit schätzungsweise 3.000 Euro zu Buche. (mr)

Hechingen (ZAK): Unfall verursacht und geflüchtet

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger am Sonntagabend an der Einmündung Fürstin-Eugenie-Straße / Heiligkreuzstraße verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 20.30 Uhr mit seinem Audi auf der Fürstin-Eugenie-Straße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache an der Einmündung zur Heiligkreuzstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er zunächst ein Verkehrszeichen und knallte nachfolgend gegen eine Straßenlaterne. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro zu kümmern flüchte anschließend mit seinem stark beschädigten Auto von der Unfallstelle. Hinweise von Zeugen und eine mehrere hundert Meter lange Ölspur führten die Ermittler dann schnell zum Unfallverursacher. Dieser sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Sein Audi musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Entfernung der beschädigten Straßenlaterne und zur Beseitigung der Ölverschmutzung war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Albstadt (ZAK): Auto aufgebrochen

Einen in der Eisenbahnstraße im Stadtteil Tailfingen geparkten VW Golf hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 1.15 Uhr schlug der Dieb eine Scheibe an dem Fahrzeug ein und ließ daraus eine Lautsprecherbox mitgehen. Der an dem Golf hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt und übersteigt den Wert der Lautsprecherbox damit um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Meßstetten (ZAK): Holzunterstand in Brand

Zum Brand eines Holzunterstands im Gewann Hagenbühl im Hartweg sind Feuerwehr und Polizei am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, ausgerückt. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden war. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Albstadt (ZAK): Rauchentwicklung in Wohnung

Ein auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessenes Geschirrtuch ist die Ursache für einen Rettungseinsatz am Samstagabend in Tailfingen gewesen. Gegen 21.15 Uhr bemerkte ein Zeuge einen ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Kronenstraße und alarmierte die Einsatzkräfte. Polizeibeamte verschafften sich anschließend Zutritt zu der verrauchten Wohnung und löschten das angekokelte Geschirrtuch, das der nicht zuhause befindliche Bewohner offenbar auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. Weiterer Sachschaden war durch die Rauchentwicklung nicht entstanden. (rn)

Bisingen (ZAK): 45-Jährigen geschlagen (Zeugenaufruf)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, ist ein 45-Jähriger in Bisingen von derzeit noch unbekannten Tätern in der Heidelbergstraße attackiert worden. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge wurde der Mann auf Höhe einer dortigen Bäckerei offenbar unvermittelt von vier jungen Männern angegriffen und geschlagen. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigen waren zwischenzeitlich geflüchtet. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Einer der Männer soll dunkle, kurze Haare haben. Zur Tatzeit trug er ein graues T-Shirt. Zwei seiner Begleiter waren mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu den Angreifern geben können, sich unter Telefon 07476/ 9433-0 zu melden. (rn)

