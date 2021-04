Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksamer Zeuge meldet mutmaßlichen Dieb

Mönchengladbach (ots)

Einem aufmerksamen Passanten fiel am Dienstagabend eine männliche Person auf, die augenscheinlich gerade ein Auto durchsuchte. Im Anschluss machte er alles genau richtig.

Es war kurz nach neun Uhr, als dem Mann auf der Sophienstraße besagter mutmaßlicher Dieb in einem geparkten Opel auffiel. Er rief die Polizei an und hielt den Mann im Blick bis die Beamten vor Ort waren. Diese kontrollierten die beobachtete Person auf der Lürriper Straße und nahmen das besagte Auto in Augenschein. Aufbruchspuren stellten sie nicht fest. Aus dem Inneren fehlten laut der Halterin Gegenstände des täglichen Bedarfs, die sie aber nicht bei dem kontrollierten und polizeilich bereits bekannten 28-Jährigen fanden. Er konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen gehen, die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (cw)

