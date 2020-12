Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin fährt unter Drogeneinfluss

HagenHagen (ots)

Eine 21-Jährige war am Donnerstag (03.12.2020) unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Gegen 22:45 Uhr hielten Polizisten die Frau mit ihrem Renault in der Elseyer Straße an. Den Polizeikräften fiel neben der auffälligen Verhaltensweise der Hagenerin auch Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug auf. Ein auf der Polizeiwache freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der 21-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (kh)

