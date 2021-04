Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wenn man auf einem gestohlenen Fahrrad Zivilpolizisten Ware zum Kauf anbietet...

Mönchengladbach (ots)

Der Versuch, eine gebrauchte Bohrmaschine auf einem Parkplatz an den Mann zu bringen endete vergangene Woche für einen 48-Jährigen mit einer Personenkontrolle und der Sicherstellung eines Fahrrades, eines Schlüsselbundes und der Bohrmaschine. Als potentielle Käufer hatte er sich ausgerechnet zwei Zivilpolizisten ausgesucht.

Die Beamten befanden sich am Mittwoch, 14. April, gegen 15 Uhr im Zivilwagen im Bereich der Straße Gracht, als es an ihr Fenster klopfte. Das Gespräch suchte ein Mann, der ihnen eine gebrauchte Bohrmaschine zum Kauf anbot. Sie stiegen aus, wiesen sich als Polizisten aus und kontrollierten den 48-Jährigen. "Sein" Fahrrad war als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben: Dem Besitzer war es im Juli 2020 gestohlen worden. In Bezug auf einen Schlüsselbund mit diversen Schlüsseln und Anhängern sowie die Bohrmaschine mehrten sich die Anhaltspunkte dafür, dass es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Die Polizisten stellten beides sicher.

Der Eigentümer des Fahrrades wurde kontaktiert und freut sich nun, sein Rad bei den Ermittlern abholen zu können. Bohrmaschine und Schlüsselbund konnten bislang keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Die Polizei sucht die rechtmäßigen Eigentümer, die den Nachweis über ergänzende Informationen zu den Gegenständen bringen können. An dem Schlüsselbund befinden sich sechs Schlüssel und mehrere Anhänger. Ein Anhänger ist schwarz und hat die gelbe Aufschrift "Dunlop", ein weiterer ist auf grauem Filz und hat die rote Aufschrift "ZU". Zwei der weiteren Anhänger sind recht markant.

Bei der Bohrmaschine handelt es sich um eine grüne Bosch in einem schwarzen Plastikkoffer. Auch hier müsste der Eigentümer ergänzende Angaben machen können.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell