Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrug am Telefon misslingt - Senior legt auf und Tochter informiert die Polizei

Mönchengladbach (ots)

Erneut versuchten sich Betrüger über einen Trick am Telefon zu bereichern. Diesmal scheiterten sie aber an einem 82-jährigen Giesenkirchener. Laut Angaben seiner Tochter, die am nächsten Tag, Anzeige bei der Polizei erstattete, erhielt der Senior am 16. April, gegen 12 Uhr einen Anruf. Am anderen Ende meldete sich eine Frau, deren Stimme ähnlich derer seiner Tochter klang. Die Frau gab an, aktuell im Gericht als Angeklagte zu sein. Danach habe ein Mann das Telefongespräch übernommen, der den Senior versuchte unter Druck zu setzen, indem er ihm mitteilte, seine Tochter käme nur gegen eine Barzahlung der Kaution in Höhe von 25.000 Euro frei. Das Geld solle der 82-Jährige in bar besorgen und ein Wagen würde diese Summe an seiner Wohnanschrift abholen. Darauf legte der Senior auf. Einen weiteren Anruf bekam er nicht.

Die Polizei Mönchengladbach rät: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie nicht als solche erkennen. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen! Legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell