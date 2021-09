Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw überschlagen - Fahrerin leicht verletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (22.09.2021) auf der Bundesstraße 27 auf Höhe Sonnenberg ereignet hat, ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Volvo-Fahrer war kurz vor 17.30 Uhr auf der mittleren Fahrspur in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Eine 31 Jahre alte Dacia-Fahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Spur. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrstreifenwechsels kollidierte die 31-Jährige mit dem 53-Jährigen, weshalb ihr Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen wurde und sich überschlug. Dabei kollidierte sie mit einem vor ihr fahrenden VW eines 62-Jährigen. Rettungskräfte verbrachten die leicht verletzte 31-Jährige in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

