Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 4. September 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an zwei PKW

Durch einen Kratzer wurde der PKW Mini einer 19jährigen in Schöppenstedt, Am Schützenplatz, beschädigt. Der Tatzeitraum kann vom 02.09.2021, 07.00 Uhr bis 18.45 Uhr eingegrenzt werden.

Ein weiterer PKW des Typs Peugeot wurde in Wolfenbüttel in der Langen Straße durch Einschlagen der Fahrerscheibe beschädigt. Tatzeitraum ist hier der 03.09.2021, 07.30 Uhr bis 15.15 Uhr. Täterhinweise können weder die hier geschädigte 66jährige noch die 19 Jahre alte Frau aus Schöppenstedt geben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330.

- Skiebe - PHK

