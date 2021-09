Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.09.2021

Peine (ots)

Hoher Schaden durch Trickbetrug

Eine 75-jährige Peinerin ist über mehrere Wochen Opfer von Trickbetrügern geworden. Die bislang unbekannten Täter stellten der Dame wiederholt verschiedene Summen aus Gewinnspielen in Aussicht. Um diesen Betrag erhalten zu können, müsse sie allerdings mehrfach Vorsteuern und Gebühren entrichten. Auf diesem Wege konnten die Täter einen 5-stelligen Betrag erbeuten.

An dieser Stelle weißt die Polizei auf verschiedene Verhaltenstipps im Falle von Gewinnversprechen hin:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

- Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

- Lassen Sie unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank oder Sparkasse rückgängig machen. Abbuchungen können Sie innerhalb einer bestimmten Frist problemlos widersprechen. Wenden Sie sich zudem unverzüglich an Ihren Bankberater.

- Unberechtigte Lastschrifteinzüge können den Tatbestand des Betrugs gemäß § 263 Strafgesetzbuch erfüllen. Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei.

Mehrfaches Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am 02.09.2021 stellte die Polizei in Peine gleich mehrere Verkehrsteilnehmer fest, die zum Teil unter Drogen- oder Alkoholeinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren.

Auf der Ilseder Straße in Peine fiel ein 31-jähriger Autofahrer gegen 09:00 Uhr einer Streifenwagenbesatzung auf. Als die Beamten eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, versuchte sich der Fahrer dieser zu entziehen und wechselte auch noch mit einer Mitfahrerin die Plätze. Nachdem der Wagen dann angehalten werden konnte, zeigte sich auch der Grund für dieses Vorgehen: Der Mann stand unter Drogeneinfluss und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nun wurden gleich mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Um kurz vor 15:00 Uhr, wiederum in Peine auf der Celler Straße wurde ein 38-jähriger Autofahrer festgestellt, der ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei diesem Verkehrsteilnehmer konnte durch einen Atemalkoholtest zusätzlich ein Alkoholwert von 2,14 Promille festgestellt werden. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet.

In Wendeburg wurde ein 28-jähriger Mann um 17:00 Uhr von der Polizei aus Edemissen kontrolliert. Auch hier stellte sich heraus, dass er als Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Ebenfalls in Edemissen wurde am Abend des 02.09.2021 ein 20-jähriger als Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Ein durchgeführter Test ergab eine mögliche Drogenbeeinflussung, so dass anschließend eine Blutprobe entnommen werden musste. Zusätzlich wurden im Rucksack des Mannes weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Ihn erwarten nun ebenfalls eingeleitete Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell