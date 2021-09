Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.09.2021

Peine (ots)

Kraftfahrzeugdiebstahl

In der Nacht von Dienstag dem 31.08.2021 auf den 01.09.2021 wurde in Lengede ein schwarzer VW Tiguan entwendet. Die Fahrzeugeigentümerin hat ihr Auto gegen 18:00 Uhr am Straßenrand des Gärtlingsweg abgestellt und musste am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit feststellen, dass der Wagen offensichtlich gestohlen wurde. Der Schaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

Betrugsversuche durch "falsche Polizeibeamte"

Am Vormittag des 01.09.2021 erhielten mehrere Einwohner im Peiner Stadtgebiet Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Die Angerufenen wurden aufgefordert Bargeld und Schmuck bereitzuhalten, um dies später abholen zu lassen. Die Anrufer gaben vor, dass dies nötig sei, um Straftätern eine Falle stellen zu können. Allerdings durchschauten die Peiner diese Anrufe als Betrugsversuche, kamen den Aufforderungen nicht nach und informierten umgehend die echte Polizei.

In diesem Zusammenhang sei nochmals auf einige Verhaltenstipps hingewiesen:

-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. -Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. -Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. -Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. -Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. -Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. -Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Mittwoch den 01.09.2021 kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils ein beteiligter Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Zunächst übersah ein 65-jähriger Fahrer eines Lieferwagens gegen 12:30 Uhr einen Fahrradfahrer auf der Dieselstraße in Stederdorf. Vom dortigen Baustoffhandel kommend wollte der Fahrer des Kraftfahrzeuges die Dieselstraße kreuzen und stieß dabei mit dem 52-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und erlitt eine Kopfplatzwunde. Der ebenfalls alarmierte Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Behandlung ins Peiner Klinikum.

Ebenfalls am 01.09.2021 wurde gegen 16:45 Uhr an der Einmündung der K25 in die B1 zwischen Vechelde und Bettmar ein 79-jähriger E-Bikefahrer verletzt. Der kreuzende Radfahrer wurde von einem einbiegenden 65-jährigen Mercedesfahrer übersehen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Radfahrer stark abbremsen, wodurch er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell