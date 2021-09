Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 3. September 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Sanitärhandel

Donnerstag, 02.09.2021

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in das Gebäude eines Sanitärhandels in Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, ein. Hier wurden mehrere Büroräume offenbar nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

