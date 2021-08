Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahndung mit Foto nach gefährlicher Körperverletzung

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 29.01.2021 gegen 21 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann durch einen bekannten Beschuldigten und einen unbekannten Tatverdächtigen ohne ersichtlichen Grund in ein Regal in einem Geschäft am Berliner Platz geschubst. Am Boden liegend hätten die Tatverdächtigen auf ihn eingeschlagen. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Eine Beschreibung und Fotos des unbekannten Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/oer-erkenschwick-gefaehrliche-koerperverletzung

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell