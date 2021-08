Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen im Parkhaus am Bahnhof abgestellten schwarzen Daimler und hinterließ einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Er flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallzeit liegt am Montag zwischen 14.15 Uhr und 18.15 Uhr.

Marl

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmorgen, um 06.20 Uhr, auf der Rappaportstraße. Ein 45-jähriger Marler war mit seinem schwarzen Opel Astra in Richtung Chemiepark unterwegs, als ihm ein Taxifahrer in die linke Fahrzeugseite gefahren sei. Der Unfall ereignete sich in Höhe Robert-Bunsen-Straße. Der Taxifahrer habe sich dann in entgegengesetzter Fahrtrichtung entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Schaden beträgt etwa 1.400 Euro.

Haltern am See

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten schwarzen Nissan auf dem Lerchenweg. Er flüchtete jedoch unerkannt vom Unfallort. Die Unfallflucht soll sich am Montag in der Zeit von 7 Uhr bis 14 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

