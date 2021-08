Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto geklaut

Nicht weit kam ein Dieb mit seiner Beute Mittwochnacht in Ulm.

Ulm (ots)

Der VW parkte von Dienstag auf Mittwoch in der Römerstraße. Ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto wohl nicht richtig verschlossen und ein Ersatzschlüssel befand sich im Fahrzeug. Der Dieb fuhr in Richtung Beyerstraße davon. Auf seiner Fahrt kollidierte er mehrfach mit Bordsteinkanten. Dadurch hatte der VW schließlich drei platte Reifen und der Unbekannte stellte das Auto in der Beyerstraße ab. Danach verschwand er. Der Eigentümer meldete sein am frühen Morgen als gestohlen. Das war schnell gefunden, als sich Bewohner in der Bayerstraße über ein behindernd abgestelltes Auto beschwerten. Die Polizei stellte das Auto sicher. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren an dem Fahrzeug, bevor es an den Besitzer wieder ausgehändigt werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

+++++++ 1497271

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell