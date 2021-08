Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Passanten angepöbelt - Mann fällt zwei Mal negativ auf

Recklinghausen (ots)

An einem Discounter In de Flaslänne hat ein 38-jähriger Mann aus Marl am Montag zwei Polizeieinsätze ausgelöst. Der Mann war zuerst gegen 17.40 Uhr bei einem Ladendiebstahl aufgefallen. Rund zwei Stunden später, gegen 20 Uhr, soll er dann auf dem Discounter-Parkplatz Passanten angepöbelt und verbal bedroht haben - außerdem soll er dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Die Polizeibeamten konnten vor Ort ein Messer finden und sicherstellen. Weil der 38-Jährige offensichtlich betrunken war und sich auch gegenüber der Polizei aggressiv verhielt und die Beamten beleidigte, wurde er mit zur Wache genommen, wo er auch die Nacht verbrachte.

