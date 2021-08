Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kollision im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Brömerstraße verletzten sich zwei 17-jährige Bottroper leicht. Rettungskräfte transportieren sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Montag, gegen 12.30 Uhr, fuhr ein 63-järhiger Bottroper mit seinem Auto auf der Brömerstraße und bog an der Kreuzung, nach links, auf die Straße In den Weywiesen ab. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit einem Motorradfahrer, der die Straße In den Weywiesen in Richtung Nordring befuhr. Er und seine Sozia stürzten und verletzten sich. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro.

