Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Recklinghausen (ots)

Ein 51-jähriger Mann aus Gelsenkirchen verletzte sich bei einem Unfall auf der Wulfener Straße. Er war am Montag, gegen 13.30 Uhr, mit seinem Fahrrad in Richtung Zufahrt Tor 6 des Chemieparks unterwegs, als er beim Passieren der Besucherleitsysteme mit dem Lenker hängen blieb und stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell