Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei Recklinghausen beteiligte sich an europaweiten Geschwindigkeitskontrollen

Recklinghausen (ots)

Nach wie vor ist zu hohe Geschwindigkeit Hauptursache für Unfälle mit schweren Folgen. Daher ist die Geschwindigkeitsüberwachung eine der wichtigsten Aufgaben der Polizei. Ziel ist die Reduzierung der Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten oder getöteten Menschen. Vor diesem Hintergrund beteiligte sich die Polizei Recklinghausen in der Zeit vom 09. bis 15. August 2021 wiederholt an europaweiten Geschwindigkeitskontrollen "Operation Speed" in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 890 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der überwiegende Teil musste ein Verwarngeld zahlen, 53 müssen mit einem Bußgeld rechnen. 558 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren, wurden an Ort und Stelle angehalten. Hier folgte nebst Sanktionen auch ein persönlich gesprochenes Wort. Die Polizei wird ihre Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung auch zukünftig weiterführen. Der Weg zu mehr Sicherheit bedingt unverändert eine nachhaltige Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus.

