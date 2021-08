Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Eine 19-jährige Oer-Erkenschwickerin ist am Montag, 16. August, um 12.35 Uhr bei einem Unfall auf der Westfalenstraße in Recklinghausen leicht verletzt worden. Die junge Frau war über die Straße gelaufen und wurde dabei vom Wagen einer 88-jährigen Marlerin erfasst. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

