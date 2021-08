Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

An der Overbergstraße brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung ein. Sie hebelten die rückwärtige Eingangstür sowie die Wohnungstür auf und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Tatzeitraum liegt am Freitag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr.

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, entwendeten unbekannte Täter diverse Kleinmaschinen aus einer Lagehalle. Sie flüchteten unerkannt vom Firmengelände an der Von-Hofmann-Straße.

Bottrop

In der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, brachen Unbekannte einen Kaffeevollautomaten in einem Freizeitpark auf und entnahmen das Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Wie sie auf das Gelände gelangten, ist derzeit unklar.

An der Ebelstraße verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Diensträumen einer Firma und stahlen mehrere Arbeitsgeräte. Nähere Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 13.45 Uhr, und heute, 7 Uhr.

Recklinghausen

Am Markt brachen Unbekannte die Eingangstür zu den Büroräumlichkeiten einer Geschäftsstelle auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Aus einer Geldkassette entnahmen sie Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmorgen, 8 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr.

Unbekannte beschädigten im Stadtteil Mitte mehrere Autos und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Sie zerkratzten den Lack von Fahrzeugen auf der Dürerstraße, der Käthe-Kollwitz-Straße und der Mezelstraße und hinterließen einen bislang geschätzten Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro. Bislang wurden 18 Strafanzeigen erstattet. Der Tatzeitraum liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen.

In der Zeit von Freitagnachmittag (15 Uhr) bis heute Morgen (07.30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude an der Herner Straße ein. Sie durchwühlten diverses Büroinventar und brachen einen Tresor auf. Unerkannt flüchteten sie mit dem aufgefundenen Bargeld vom Tatort.

Herten

Am Technologiepark hebelten unbekannte Täter das Fenster einer Bäckerei auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten den Thekenbereich und flüchteten schließlich vom Tatort. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 17.30 Uhr, und heute dem heutigen Morgen, 05.15 Uhr.

Oer-Erkenschwick

Unbekannte hebelten, in der Zeit von Freitagnachmittag bis heute Morgen, das Fenster einer Firma An der Aue auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie durchwühlten die Schränke des Büros und hebelten die Tür zu einem Lagerraum auf. Täterhinweise liegen nicht vor. Zur möglichen Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

