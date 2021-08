Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Festnahmen nach Diebstahl - Tatverdächtiger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Am späten Freitagabend (ca. 21:40 Uhr) informierten Zeugen die Polizei und machten Angaben zu einem Einbruchdiebstahl in ein leerstehendes Objekt an der Castroper Straße. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen 37-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel. Bei der Durchsuchung fanden sie ein Messer und mögliches Einbruchswerkzeug auf. Die Sachen wurden sichergestellt und der Mann vorläufig festgenommen. Weiterhin fanden die Beamten in einem angrenzenden Gebüsch Metallrohre auf, die ebenfalls sichergestellt wurden. Bei den Rohren könnte es sich um Diebesgut aus dem Objekt handeln. Während der noch laufenden Maßnahmen vor Ort kehrte ein zweiter mutmaßlicher Tatverdächtiger, ein 42-Jähriger ohne festen Wohnsitz, an den Tatort zurück. Auch ihn nahmen die Beamten fest, nachdem sie auch bei ihm mögliches Einbruchswerkzeug sowie ein Messer auffanden. Die Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt. Des Weiteren stellten die eingesetzten Polizisten das von den Tatverdächtigen mitgeführte Auto als Tatmittel sicher. Während der Mann aus Castrop-Rauxel nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Recklinghausen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 42-Jährigen, der sofort vollstreckt wurde. Den beiden Männern wird Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

