Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auslieferer angegriffen - Handy gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, um 01.20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann das Handy eines 44-jährigen Bottropers auf der Sterkrader Straße (Fuhlenbrock) und floh in unbekannte Richtung. Der 44-Jährige sei während der Tat auf einer Auslieferungsfahrt gewesen, als sich ein nicht näher beschriebener Wagen vor ihn gesetzt und ausgebremst habe. Ein unbekannter Mann sei dann ausgestiegen und auf den Bottroper zugegangen. Er habe die Autotür geöffnet und nach dem Handy des 44-Jährigen gegriffen, das sich in der Halterung befunden habe. Zudem habe er versucht die Geldbörse des Bottropers zu ergreifen, während er diesen geschlagen habe. Die Geldbörse habe der 44-Jährige jedoch festhalten können. Schließlich sei der Unbekannte mit dem anderen Auto geflüchtet. Der Bottroper erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden. (0800 2361 111)

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell