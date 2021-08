Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub eines Rucksacks

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beraubte einen 24-jährigen Mann aus Oer-Erkenschwick am Sonntagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf der Herrenstraße. Der Unbekannte schlug dem 24-Jährigen unvermittelt in Bauch und entriss ihm seinen Rucksack. Anschließend flüchtete er in Richtung Erlbruchpark. Täterbeschreibung: dunkelhäutig, ca. 35 Jahre alt, 180cm groß, schlanke Statur, gebrochenes Deutsch, lockige kurze Haare, weißes T-Shirt, blaue Strickjacke, blaue Jeans, blaue Nike Schuhe. Der Oer-Erkenschwicker wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell