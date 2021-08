Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Recklinghausen (ots)

Ein Fahrradfahrer (51) aus Bottrop ist am Sonntag, 15. August, um 17.55 Uhr bei einem Unfall auf der Scharnhölzstraße in Bottrop verletzt worden. Der Mann stürzte beim Versuch, einem anderen Radfahrer (50, ebenfalls aus Bottrop) auszuweichen, als dieser vom Bürgersteig auf die Straße fahren wollte. Der 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell