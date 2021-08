Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vermisster 18-Jähriger

Recklinghausen (ots)

Nach einem Familienstreit am 11.08.2021 auf dem Rastplatz "Holthauser Bruch", der sich an der BAB 42 zwischen Herne und Castrop-Rauxel befindet, lief der 18-Jährige fluchtartig in die angrenzende Grünanlage Richtung Herne und ist seitdem nicht mehr auffindbar. Der Vermisste ist ca. 1,72m groß, schlank, hat dunkelblonde Haare und ein rotes Muttermal (Blutschwämmchen) am Hals. Er trägt ein graues T-Shirt, eine Jeanshose und graue Nike Schuhe.

Ein Foto des vermissten finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/recklinghausen-vermisste-person

Falls jemand Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten 18-Jährigen machen kann, nehmen wir die Hinweise unter 0800/2361111 entgegen.

