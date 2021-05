Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Atelier an der Mühlenstraße

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 5. Mai, in ein Atelier an der Mühlenstraße im Stadtteil Rheydt eingebrochen und haben ein Pedelec sowie eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen.

Zwischen 23 Uhr und 9 Uhr drangen die Täter in das Objekt ein, indem sie das Fenster in der Eingangstür einschlugen. Drinnen durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem ein Pedelec und eine Geldkassette, in der sich Bargeld befand.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell