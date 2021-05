Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kellerräume aufgebrochen - Bohrmaschine und Akkubohrer entwendet

Mönchengladbach (ots)

In Kellerräumen verbergen sich manch ungeahnte Schätze. Das dachte sich vielleicht auch ein bislang noch unbekannter Täter, der in den frühen Morgenstunden des 4. Mai gleich in zwei Mehrfamilienhäusern an der Rheydter Straße in Dahl mehrere Kellerräume gewaltsam aufbrach. Entwendet wurden nach aktuellem Erkenntnisstand eine Bohrmaschine und ein Akkubohrer.

Außerdem berichtete ein Zeuge, gegen 5.30 Uhr, durch eine ihm unbekannte Person in seiner Praxis an der Rheydter Straße überrascht worden zu sein. Der Täter soll sich gewaltsam Zugang zur Praxis verschafft und aus einem Schreibtisch eine Geldkassette genommen haben. Der Praxisbesitzer erwischte den Täter auf frischer Tat und machte ein lautes Geräusch, woraufhin der Dieb ohne Beute flüchtete.

Der Zeuge beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 1,85 Meter groß, dunkel gekleidet und trug eine dunkelfarbige Kappe.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cr)

