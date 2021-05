Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbrüche in Gladbacher Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

An mehreren Stellen in der Gladbacher Innenstadt haben sich am Mittwoch, 5. Mai, Einbrecher insbesondere an Praxis- und Büroräumen zu schaffen gemacht. An drei Tatorten waren sie dabei erfolgreich.

Um 4.40 Uhr drangen sie in ein Handygeschäft an der unteren Hindenburgstraße ein. Sie hebelten dazu die Haupteingangstür auf. Der Umfang des Diebesguts ist der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend bekannt.

Auch in eine Praxis an der Bismarckstraße wurde in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen: Hier öffneten unbekannte Täter zwischen 17.15 und 8.30 Uhr gewaltsam die Eingangstür im zweiten Obergeschoss und durchwühlten Schränke und Schubladen. Es wurde mindestens Bargeld entwendet.

An der Friedrichstraße stellten Inhaber einer Praxis ebenfalls einen Einbruch fest, der irgendwann zwischen Samstag und Mittwoch begangen worden ist. Unbekannte Täter öffneten dort gewaltsam die Tür und nahmen Bargeld mit.

Auch an weiteren Tatorten wurden am Mittwoch Spuren von gescheiterten Einbruchsversuchen bemerkt: An der Eickener Straße, der Schillerstraße, der Kaiserstraße und der Gneisenaustraße hatten Türen und Fenstern Aufbruchsversuchen standgehalten.

Die Polizei bittet um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

