Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Viel Aufwand für wenig Erfolg - Mehrere Einbrüche in Mülfort

Mönchengladbach (ots)

An der Ecke Ottostraße / Stockholtweg in Mülfort ist es am Mittwoch, 5. Mai, zwischen 3.11 und 3.33 Uhr, gleich zu mehreren Einbrüchen gekommen. Ausgangspunkt für die Ermittlungen war eine Tankstelle. Nachdem der Alarm dort ausgelöst wurde, informierte der Besitzer die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren Einbruchsspuren an den Rollläden der Fenster zu erkennen. Augenscheinlich blieb es nur beim Versuch des Einbruchs, an dem die Täter dank des Alarms gehindert wurden. Bei der Umgebungsfahndung konnten allerdings weitere Einbrüche ausgemacht werden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand ist von zwei Tätern auszugehen, die zunächst gewaltsam in die Halle einer Autowaschanlage eindrangen, dort mehrere Schränke und das Handschuhfach eines abgestellten Fahrzeugs durchwühlten. Auf dem Gelände wurden die Geldbehälter mehrerer Innenraumstaubsauger beschädigt und geöffnet.

Auf dem Parkplatz eines naheliegenden Supermarktes wurde die Klappe eines Süßwarenverkaufsanhängers gewaltsam geöffnet. Augenscheinlich wurde der Thekenbereich durchwühlt. Mit roher Gewalt wurde auch die Holzeingangstür eines Wurstverkaufsstandes auf dem Parkplatz zerstört. Der Thekenbereich wurde ebenfalls augenscheinlich durchwühlt.

Nach aktuellem Erkenntnisstand konnte kein Diebesgut ergattert werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cr)

