Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - nach Unfallflucht fehlt beschädigtes Auto

Knittelsheim (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich gegen 13.00 Uhr in der Hauptstraße in Knittelsheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim mit seinem Mercedes ein geparktes Fahrzeug streifte. Im Anschluss entfernte sich der 80-jährige Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde durch eine Zeugin beobachtet und von dieser bei der Polizei gemeldet. Bei den weiteren Ermittlungen konnte bisher lediglich der Unfallverursacher angetroffen werden. An seinem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Von dem beschädigten Fahrzeug fehlt bisher jede Spur. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein schwarzes Auto gehandelt haben soll. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. dem beschädigten Fahrzeug geben können oder der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

