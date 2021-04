Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Barbelroth (ots)

Zwischen dem 03.04.21 und gestern, dem 10.04.21, versuchten bislang unbekannte Täter das Fenster zu einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Barbelroth aufzuhebeln. Aufgrund angebrachter Sicherheitstechnik konnten die Täter das Fenster trotz roher Gewalt nicht öffnen und ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.

