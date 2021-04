Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus an Fahrzeug

Bad Bergzabern (ots)

Am späten gestrigen Nachmittag wurden durch Unbekannte an einem in der Tischbergerstraße in Bad Bergzabern abgestellten schwarzen Opel Corsa mutwillig die vorderen und der hintere Scheibenwischer verbogen und abgerissen, sowie der linke Außenspiegel aus seiner Halterung gerissen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.

