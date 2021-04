Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht unterwegs

Landau (ots)

Weil ein 20 Jahre alter junger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße berauscht mit seinem Fahrzeug unterwegs war, wird er sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit verantworten müssen. Er wurde am späten Samstagabend in der Rheinstraße in Landau mit seinem PKW kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht eines zeitnahen Konsums von Amphetaminen. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe genommen. Er muss zudem mit dem Entzug seines Führerscheins rechnen.

