POL-FR: Lörrach: Wohnungsdurchsuchung - Marihuana und Bargeld beschlagnahmt

Eine größere Menge Marihuana und ein vierstelliger Bargeldbetrag wurden am Donnerstag, 25.02.2021, bei einer Wohnungsdurchsuchung in Lörrach gefunden. Gegen den 26-jährigen Wohnungsinhaber hatte die Polizei wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt und über die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Dieser wurde am Donnerstagmorgen vollzogen. Dabei konnte umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt werden, unter anderem gut 120 Gramm Marihuana, das teilweise schon verkaufsfertig verpackt war und ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

