Polizei Mettmann

POL-ME: Hubschraubereinsatz nach vermeintlichen Hilferufen - Monheim am Rhein - 2102043

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (9. Februar 2021) hat die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr im Monheimer Ortsteil Baumberg nach der Meldung vermeintlicher Hilferufe im Bereich des dortigen Hochwassergebiets nach einer möglicherweise hilflosen Person gesucht. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Allerdings konnte trotz intensiver Suche niemand angetroffen werden.

Das war geschehen:

Gegen kurz nach 1 Uhr nachts hatten Anwohner des Heidewegs in Baumberg eigenen Angaben zu Folge laute Hilfeschreie eines jungen Mannes (etwa 20 bis 30 Jahre alt) vom Rand des Hochwasserbereichs an der Baumberger Aue (Urdenbacher Altrhein) vernommen. Da die Anwohner die Quelle der vermeintlichen Hilfeschreie nicht selbst ausfindig machen konnten, alarmierten sie Rettungskräfte.

Daraufhin veranlassten Polizei und Feuerwehr umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen in dem Bereich, wobei neben Booten der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt wurde. Hierbei konnten jedoch nur tierische Wärmespuren festgestellt werden. Nachdem die Kräfte der Polizei und der Feuerwehr den Bereich intensiv abgesucht hatten und niemand gefunden werden konnte, wurde der Einsatz gegen 2:30 Uhr beendet.

Konkrete Hinweise auf die Quelle der vermeintlichen Hilferufe konnten auch im Nachgang nicht ermittelt werden. Eine Person wurde in dem Bereich bislang nicht als vermisst gemeldet. Derzeit kann auch nicht ausgeschlossen werden, ob es sich bei den "Hilferufen" nicht eventuell auch um Tiergeräusche gehandelt haben könnte.

Ob der nächtliche Sucheinsatz in der Nacht zu Dienstag in Verbindung mit dem vermissten 52-jährigen Monheimer steht, nach dem die Polizei bereits seit Sonntagabend sucht (siehe Pressemeldung OTS 2102038; Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4832563), gilt nach aktueller polizeilicher Einschätzung als nicht wahrscheinlich. Die Suche in diesem Fall dauert nach wie vor an. Hierbei hat die Polizei am gestrigen Montag (8. Februar 2021) nach entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung auch im Bereich Leverkusen-Lützenkirchen nach dem vermissten Mann gesucht.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell