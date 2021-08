Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Verdacht auf Drogenfahrt

Recklinghausen (ots)

Ein Kleintransporter ist am Montagmorgen, 16. August, gegen 7.40 Uhr auf der Berghäuser Straße in Recklinghausen mit einem geparkten Wagen kollidiert. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer (38) unter Einfluss von Drogen stand. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ein Arzt entnahm dem 38-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe. An den Fahrzeugen entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell