POL-MG: Einbrecher erbeuten Tresor mit Schmuck und Bargeld

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch, 3. März, in Geschäftsräume an der Friedrichstraße in Gladbach eingebrochen und haben aus einem Büro einen Tresor mit Schmuck und Bargeld entwendet.

Irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, drangen sie in das Geschäft ein, indem sie dessen Eingangstür aufbrachen. Drinnen durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. In einem Büro rissen sie einen Tresor aus der Wandverankerung und entkamen damit unerkannt.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

