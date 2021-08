Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher flüchtete ohne Beute

Wesel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 05.10 Uhr beobachtete ein 67-jähriger Weseler einen Einbrecher, der vor einer Garage an der Schermbecker Landstraße kniete und ein Werkzeug in der Hand hielt. Als er den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser auf einem E-Scooter in Richtung Schepersweg.

Zu einem Diebstahl kam es nicht.

Der ertappte Einbrecher ließ bei seiner Flucht einen Anhänger mit Einbruchswerkzeug zurück.

Beschreibung des Unbekannten:

ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß, schlanke Figur, kurze, blonde Haare, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

