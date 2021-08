Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter zeigte sich im Parkhaus

Moers (ots)

Am Dienstag gegen 16.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter sich in einem Parkhaus am Neuen Wall in schamverletzender Weise zeigte.

Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Beschreibung:

20 - 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem rot-weißen T-Shirt, einer blauen, knielangen Jeans, weißen Socken und weißen Schuhen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell