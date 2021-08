Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Vandalen unterwegs

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17.10 Uhr meldete ein vorbeifahrender Autofahrer ein zerstörtes Bushaltestellenhäuschen an der Straße Auf dem Mars in Bislich. Eine Polizeibeamtin stellte dann wenig später fest, dass nicht nur zwei Scheiben des Wartehäuschens in einer Größe von zwei mal ein Meter komplett zerstört waren, sondern sich das Glas auch auf dem Geh- und Radweg, auf der Straße und auf dem Grünstreifen befand.

Die Beamtin reinigte die Straße.

Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen.

Es handelt sich um die Haltestelle Wesel, Mars 84, in Richtung Im Buttendicksfeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

