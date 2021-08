Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Ehepaar fiel auf Betrüger herein

Moers (ots)

Ein Ehepaar ist gestern auf einen Betrüger hereingefallen.

Die beiden hatten ihr Auto am Montag gegen 11.30 Uhr in einer Tiefgarage am Hanns-Albeck-Platz geparkt, als ein Unbekannter auf sie zukam. Der ca. 180 cm große und elegant gekleidete Mann bot sich an, die Einkäufe zur Wohnung zu bringen, verwickelte das Paar in ein Gespräch und kehrte dann mit einer Reisetasche zurück.

In der Tasche befanden sich mehrere Jacken und zwei Uhren. Das Ehepaar kaufte ihm sechs Jacken zu einem überhöhten Preis ab und bekam zusätzlich eine wertlose silberfarbene und eine goldfarbene Uhr dazu.

Später kamen den beiden 85-Jährigen Zweifel und sie riefen die Polizei. Die Beamten stellten die Waren sicher.

Eine Fahndung im Bereich verlief negativ.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

