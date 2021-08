Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dingden - Nackter wohl mehrmals im Märchenwald unterwegs

Weitere Geschädigte melden sich

Dingden (ots)

Aufgrund der Pressemitteilung der Polizei (09.08.21/07.52 Uhr) meldete sich ein 45-jähriger Weseler.

Dieser hatte am Mittwoch (04.08.) zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr den unbekannten Exhibitionisten im Märchenwald beobachtet. Er sprach den Mann an und forderte ihn auf, sich etwas anzuziehen. Die unbekannte Person ging jedoch wortlos an dem Zeugen vorbei. Nach ca. 20-30 Minuten begegneten sich beide Personen noch einmal. Diesmal trug die verdächtige Person jedoch legere Kleidung.

Personenbeschreibung:

40-50 Jahre alt, 175 cm groß, lichtes, stoppeliges Haar, trug einen dunklen Rucksack.

Auch einer 58-jährigen Hamminkelnerin begegnete der Unbekannte vor ca. drei Wochen am gleichen Ort. Der Mann entfernte sich fußläufig in Richtung Campingplatz Dingden (Finkenberg).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

