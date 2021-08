Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Geparkter Fiesta beschädigt

Recklinghausen (ots)

Ein an der Wiesenstraße in Datteln geparkter blauer Ford Fiesta ist dort am Sonntag, 15. August, im Zeitraum zwischen 14.45 und 17.45 Uhr beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Sachschaden: rund 2.700 Euro. Zeugenhinweise bitte an: 08002361111

