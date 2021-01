Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei warnt vor Betrugsmasche in Voerde

VoerdeVoerde (ots)

Telefonbetrüger sind an diesem Montag in Voerde - vor allem in Friedrichsfeld - stark aktiv. Mithilfe des Enkeltricks und schockierenden Nachrichten versuchen sie, ihre Opfer dazu zu drängen, Geld zu übergeben. Die Polizei appelliert an die Bürger, auf keinen Fall Geld auszuhändigen und den Notruf 110 zu wählen.

