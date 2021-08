Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Auffahrunfall auf der Castroper Straße

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend (21.55 Uhr) war eine 25-jährige Autofahrerin auf der Castroper Straße in Richtung Hagem unterwegs, als sie in Höhe des Hagemer Kirchwegs anhalten musste. Dabei fuhr ihr eine 47-jährige Frau mit ihrem Auto von hinten auf. Die 25-Jährige verletzte sich leicht, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung vor Ort. Beide Unfallbeteiligten kommen aus Datteln. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

