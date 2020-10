Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Sonderstreife Drogenkriminalität" ++ Laubpuster und Motorsäge gestohlen ++ Feuer auf Dachboden - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Joint weggeworfen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 27.10.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Sonderstreife Drogenkriminalität"

Mit Zielrichtung "Drogenkriminalität" kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.10.20 u.a. im Umfeld des Lüneburger Clamartparks. Dabei konnten die Beamten in der Friedensstraße u.a. einen 46-Jährigen mit Marihuana ertappen. In der Wandrahmstraße stellten die Beamten parallel bei einem 42 Jahre alten türkischen Staatsbürger einen Klemmleistenbeutel mit ebenfalls Marihauna sicher. In den Abendstunden gegen 19:45 Uhr rauchte ein 21-Jähriger einen Joint auf dem Schulgelände in der Theodor-Heuss-Straße. Auch dieser sowie ein weiterer 22-Jähriger mit Marihuana wurde durch Beamte ertappt. Bei dem 21-Jährigen wurde eine Feinwaage sichergestellt. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäuibungsmittelgesetz eingeleitet.

Bleckede - ohne Führerschein unterwegs - bereits entzogen

Einen 25 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Meriva stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.10.20 in der Lüneburger Straße. Der junge Mann war dabei gegen 16:30 Uhr nicht (mehr) im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm aufgrund einer Fahrt unter Alkoholeinfluss bereits entzogen. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Laubpuster und Motorsäge gestohlen

In eine Tiefgarge eines Mehrparteienhauses in der Graf-von-Molke-Straße gelangten Unbekannte im Zeitraum vom 26. auf den 27.10.20. Die Täter erbeuteten dabei einen Laubpuster sowie eine Motorsäge. Es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Feuer auf Dachboden - Feuerwehr im Löscheinsatz

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen ein 35 Jahre alten tunesischen Staatsbürger. Der Mann hatte in den Mittagsstunden des 26.10.20 auf dem Dachboden seines Wohngebäudes in der Marschtorstraße ein offenes Feuer entzündet, woraufhin es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Dieses griff teilweise auf die Verkleidung aus Holz und Mappe über, so dass die Feuerwehr gegen 11:45 Uhr im Löscheinsatz war. Es entstand geringer Sachschaden.

Lüchow - Joint weggeworfen

Einen 17 Jahre alten syrischen Staatsbürger ertappte die Polizei in den frühen Abendstunden des 26.10.20 im Park - Place de Ceret - mit einem Joint. Beamten konnten den Jugendlichen gegen 18:30 Uhr im Rahmen einer Fußstreife kontrollieren und dabei auch eine Feinwaage sicherstellen, die der Mann während der Kontrolle ins Wasser warf. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dannenberg - Kollision zwischen Motrrad und Pkw - leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw kam es in den Mittagsstunden des 26.10.20 in der Riemannstraße. Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin war gegen 13:55 Uhr ohne auf die Vorfahrt zu achten auf die Fahrbahn eingebogen und übersah dabei den Pkw VW einer 71-Jährigen. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Uelzen

Wriedel, OT. Arendorf - Arbeitsscheinwerfer und Diesel gestohlen

Vier Arbeitsscheinwerfer und Dieselkraftstoff stahlen Unbekannte aus einem Kran von einer Baustelle in der Gemarkung Arendorf im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. Und 26.10.20. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell