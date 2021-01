Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Indoorplantage zur Aufzucht von Marihuana in Calbe (Saale) ausgehoben

MagdeburgMagdeburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Magdeburg, Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt und Zollfahndungsamt Hannover:

Zoll- und Polizeibeamte der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt / Zollfahndungsamt Hannover) haben heute eine professionell betriebene Indooranlage zur Aufzucht von Cannabispflanzen in Calbe (Saale) ausgehoben.

Bei dem großangelegten Einsatz im Auftrag der Staatsanwaltschaft Magdeburg konnten zwei Beschuldigte durch Spezialeinsatzkräfte des Zolls festgenommen werden.

In mehreren Räumen eines vermeintlich leerstehenden Gebäudes in Calbe (Saale) wurden insgesamt 2.410 bereits in Blüte stehende und fast erntereife Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt.

Bei der Spurensicherung war die Tatortgruppe des LKA Sachsen-Anhalt vor Ort und unterstützte die Arbeit der Ermittler.

Die vorläufig festgenommenen Männer werden dem Haftrichter vorgeführt.

Zusatzinformationen:

Die unerlaubte Herstellung von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wird mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr geahndet.

Durch die noch andauernden Ermittlungen wird es auch in den kommenden Tagen zu einer erhöhten Polizeipräsenz rund um das betreffende Objekt kommen.

