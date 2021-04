Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Rauchmelder ausgelöst

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einer Firma in der Dr.-Reckeweg-Straße rief am Dienstagmorgen gegen 11.40 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden sowie des Polizeireviers Baden-Baden auf den Plan. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem technischen Defekt in einem Paternoster, weshalb ein Rauchmelder ausgelöst wurde. Personen kamen nicht zu schaden.

